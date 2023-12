Polícia Militar faz grande apreensão de drogas no distrito de Castelos dos Sonhos no Pará.

Por volta das 10h30 a Guarnição da polícia militar, no comando do Cap. ROGELIO, em rondas pelo distrito de Castelo dos Sonhos, Altamira -Pará, ao passar pelo pátio do posto de gasolina “Posto América”, a guarnição visualizou dois indivíduos em atitude suspeita, dentro de uma carreta, ao se aproximar os indivíduos empreenderam fuga para uma área de terrenos baldio, de difícil acesso, não sendo possível localizar os mesmo, a Guarnição então foi averiguar o caminhão, localizando grande quantidade de entorpecentes, analógico a maconha, no total foram 340 tabletes de entorpecente, totalizando 374,34kg. O motorista do caminhão confessou que teria recebido cerca de 20 mil reais para realizar o transporte da droga. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao mesmo por tráfico de entorpecentes.

Um comerciante, repassou a Gupm, que os indivíduos que empreenderam fuga estavam num CrossFox preto, placa NJO4A48, que estava estacionado enfrente uma conveniência.

O motorista do caminhão juntamente com o veículo, e o CrossFox abandonado, foram conduzidos até a depol de Castelo dos sonhos para os procedimentos cabíveis.

FONTE: Por Sub Ten RR Cruz / Polícia de Castelo de Sonhos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/12/2023/17:59:28

