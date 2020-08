Polícia prende 25 pessoas acusadas de integrar facção criminosa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Vinte e cinco pessoas acusadas de integrar uma facção criminosa foram presas na manhã desta quarta-feira, 19, durante a operação Lua Nova, deflagrada pela Polícia Civil em Abaetetuba, no nordeste do Pará. As equipes de policiais civis também apreenderam uma arma calibre 38, seis munições calibre 38 e 29 munições calibre ponto 22.

Operações na Região Metropolitana de Belém e no interior continuam até o dia 17. E é melhor não pagar para ver se as penalidades são aplicadas mesmo. (Foto:Ascom / Polícia Civil)

