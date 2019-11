Polícia prende casal suspeito de matar e esquartejar vigilante

(Foto:Reprodução) – Vítima teria tido relacionamento com a mulher detida, que não aceitava o fim do namoro

A Polícia Civil prendeu um casal suspeito de matar e esquartejar o vigilante Marcos Aurélio Rodrigues de Almeida, 32.

As partes do corpo da vítima, que estava desaparecida desde o último sábado (9), foram achadas em locais distintos, em Samambaia, no Distrito Federal. A cabeça do segurança ainda não foi encontrada.

O casal foi detido na terça-feira (12), após a Justiça decretar prisão temporária por 30 dias. A vítima teria tido um relacionamento com a mulher e, no sábado, após voltar do trabalho, supostamente passou na casa dela.

A suspeita não aceitava o fim do namoro e teria armado uma emboscada para Marcos Aurélio, com a ajuda de um comparsa.

O vigilante foi esfaqueado e mutilado. Para encobrir o crime, os pedaços do corpo foram colocados em sacos plásticos e descartados pelas quadras da cidade.

