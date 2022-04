Polícia prende dois homens suspeitos de estuprar mulher após uma festa, no Pará

PM apresentou os suspeitos para a Delegacia de Polícia Civil, e foram realizados os procedimentos legais cabíveis (Foto:Reprodução).

O crime aconteceu na casa onde acontecia o evento

De acordo com a polícia, a mulher foi estuprada por dois homens, durante a madrugada do sábado (23), após ter ido dormir na casa de um amiga, onde acontecia uma festa, no município de Dom Eliseu, no sudeste do estado. (Com informações do site BO Paragominas).

Conforme informou a polícia, a mulher em depoimento contou que após o término da festa, ela foi para o quarto dormir, e foi então que dois homem, que também estavam na residência, entraram no quarto, tiraram a roupa dele e praticaram o abuso sexual.

Acionada, a Polícia Militar conduziu os suspeitos para a Delegacia de Polícia Civil, e foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

