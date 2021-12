Polícia prende pai que usou anestésico para estuprar a própria filha de 1 ano

(Foto:Reprodução / Portal Metrópoles) – Criança precisou passar por cirurgia de reconstrução

Um crime em família que chocou não apenas pela frieza e premeditação do ato, mas, principalmente pela ligação entre vítima e autor.

Um homem foi detido na noite da última segunda-feira (29) em Itauçu (GO), após ter sido denunciado pela esposa. A acusação: o estupro da própria filha do casal, uma criança de apenas 1 ano e 11 meses. O acusado chegou a usar uma pomada anestésica para tentar amenizar a violência cometida.

A mãe da criança desconfiou quando encontrou ferimentos na região genital da criança e marcas de sangue pela casa, além de uma bisnaga de xilocaína, um analgésico de uso tópico. Assim que notou a desconfiança da esposa, o pai fugiu e se escondeu em um hotel no interior. O abuso ocorreu no último sábado (27), no mesmo dia a mãe procurou a polícia para denunciar o crime. A menina sofreu ferimentos na região anal e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução.

Na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, a mãe contou que havia saído para ir ao supermercado, na noite do sábado, e deixado a menina sob os cuidados do pai, que assistia um jogo enquanto bebia. O suspeito aproveitou a ausência da esposa para cometer o estupro. Ao retornar para casa, a mulher encontrou o marido nu, a filha ensanguentada e resquícios de sangue na cama e no chão da casa, além de uma embalagem de xilocaína. O homem confessou o que havia feito e fugiu.

Enquanto mãe e filha eram assistidas pela equipe do Hospital Materno Infantil, onde a criança recebeu atendimento médico, policiais iniciavam as buscas pelo pai, localizado na noite da última segunda-feira (29), em um hotel de Itauçu, a 70 quilômetros de Goiânia. À delegada responsável pelo caso, Gabriela Adas, o homem admitiu o crime e disse que não esperava machucar tanto a criança.

Ele foi conduzido para uma Central de Flagrantes onde passará por audiência de custódia e depois será levado para a Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O suspeito responderá por estupro de vulnerável com agravante de ser o pai da vítima, podendo ser condenado a até 15 anos de prisão.

Com informações do portal Metrópoles.

