Polícia prende preventivamente tio que estuprou por anos duas sobrinhas em Santarém

Suspeito ficava com as vítimas enquanto os pais iam trabalhar. Crimes foram descobertos em abril deste ano após desabafo das vítimas.

Após intenso trabalho de investigações da Polícia Civil, um homem foi preso preventivamente em Santarém, no oeste do Pará, suspeito de ter estuprado as duas sobrinhas. O crime aconteceu por anos e foi descoberto após desabafo de uma das vítimas.

De acordo com a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (Deaca), o cumprimento do mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca do município aconteceu na tarde de sexta-feira (24).

As investigações constataram que o suspeito abusava das sobrinhas enquanto os pais saíam para trabalhar. Ele se aproveitava das vítimas devido a proximidade.

Os abusos foram descobertos em abril de 2019 depois que uma das meninas contou que era estuprada pelo tio. Com a descoberta a segunda vítima também desabafou e revelou que também era abusada.

O suspeito foi levado para a Deaca, foi ouvido e levado a Central de Triagem Masculina da Penitenciária de Santarém.

