Polícia prende segundo suspeito pelo desaparecimento de 8 pessoas da mesma família no DF

(Foto:Reprodução) – Prisão ocorreu na tarde desta terça-feira (17). Pela manhã, um homem, de 55 anos, foi preso no Recanto da Emas por envolvimento no sumiço; segundo investigação, ele trabalha com um dos desaparecidos.

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na tarde desta terça-feira (17), um segundo suspeito pelo desaparecimento de oito pessoas da mesma família entre quinta-feira (12) e domingo (15), em Brasília. Seis corpos foram encontrados carbonizados, em dois veículos que, segundo testemunhas, pertencem a dois dos desaparecidos (veja mais detalhes abaixo).

Um primeiro suspeito de envolvimento no sumiço da família foi detido pela manhã. Segundo a Polícia Civil, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, foi encontrado no Recanto das Emas e levado para a 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, responsável pela investigação.

O delegado Ricardo Viana disse que o suspeito tinha as mãos queimadas, e que trabalha com um dos desaparecidos, Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro da cabeleireira Elizamar Silva, a primeira a desaparecer junto com três filhos pequenos.

Entenda o caso



O caso começou após o desaparecimento da cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos, e dos três filhos dela, Gabriel, de 7 anos, Rafael e Rafaela – gêmeos de 6 anos de idade. O sumiço foi na quinta-feira (12).

Moradora de Santa Maria, no DF, Elizamar é casada há dez anos com Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, de 30 anos. Ela também é mãe de um rapaz de 24 anos e de uma jovem de 18 anos, que avisaram a polícia sobre o desaparecimento.

Segundo testemunhas, Thiago disse que tinha brigado com a esposa, no dia do sumiço, e que ela saiu em seguida, com os três filhos do casal. Na sexta-feira (13), o carro da cabeleireira foi encontrado carbonizado, com quatro corpos dentro.

Em seguida, o marido de Elizamar também sumiu, assim como o pai, a mãe e uma irmã dele. No sábado (14), o carro do sogro de Elizamar foi encontrado, também carbonizado, com dois corpos dentro.

Os oito desaparecidos são:

Elizamar Silva, de 39 anos

Gabriel, de 7 anos, filho de Elizamar

Rafael, de 6 anos, filho de Elizamar

Rafaela, de 6 anos, filha de Elizamar

Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elizamar

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos, pai de Thiago e sogro de Elizamar

Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe de Thiago e sogra de Elizamar

Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, irmã de Thiago e cunhada de Elizamar

Veículos com corpos carbonizados

O caso é investigado pelas polícias civis do DF, de Goiás e de Minas Gerais, onde dois carros da família veículos foram localizados. Um dos carros, identificado como sendo o de Elizamar Silva foi encontrado em Cristalina (GO), no Entorno do DF, na sexta-feira (13).

Quatro cadáveres estavam no automóvel e foram reconhecidos, por parentes, como sendo da cabeleireira e dos três filhos. No entanto, ainda não há confirmação oficial da polícia.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, os corpos foram encaminhados para Goiânia e vão para uma unidade especializada na análise de ossadas e material genético. Mas ainda não há previsão para um resultado da identificação.

O segundo veículo, pertence a Marcos Antônio Lopes de Oliveira, pai de Thiago e sogro de Elizamar. O carro foi encontrado queimado na BR-251, em Unaí (MG), no domingo (15), com dois corpos dentro. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, os corpos também não foram identificados. (Com informações de Guilherme Mazui, g1 — Brasília).

