Greta Thunberg é detida em protesto na Alemanha

Policiais carregam Greta Thunberg na Alemanha — Foto: Reuters

Ativista foi detida com outros manifestantes ao protestar contra demolição de vila em área de mina de carvão.

A ativista sueca Greta Thunberg foi detida com outros manifestantes durante protesto contra a demolição de uma vila perto da cidade de Luetzerath, na Alemanha, nesta terça-feira (17), segundo a polícia alemã. Ela chegou a ser carregada por policiais até um ônibus da corporação.

A vila está sendo derrubada para obras expansão de uma mina de carvão mineral a céu aberto. As atividades de mineração deverão ser retomadas no local nos próximos meses para atender à demanda energética provocada pela crise de abastecimento que atingiu a Alemanha após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Ativistas climáticos defendem que as vilas próximas ao local não devem ser demolidas e que o carvão sob elas deve ser deixado no solo. Eles argumentam que a queima do carvão causa emissões de gases de efeito estufa.

Thunberg foi detida enquanto protestava na mina de carvão a céu aberto de Garzweiler 2, a cerca de 9 quilômetros de Luetzerath. A ativista se sentou com um grupo de manifestantes perto da borda da mina.

A ativista sueca se juntou aos manifestantes na sexta-feira (13) e foi vista sentada sozinha em um grande ônibus da polícia depois de ter sido detida, disse uma testemunha da Reuters.

Um policial afirmou ao grupo de detidos que eles seriam levados para uma verificação de identidade. De acordo com a polícia, Greta foi carregada pelos policiais para fora de uma região supostamente perigosa.

Segundo informações oficiais, um dos ativistas chegou a pular na mina, mas o porta-voz da polícia não informou se ele ficou ferido. Ainda não está claro o que acontecerá com Thunberg e com o grupo que foi detido com ela. (Com informações do G1).

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2023/16:30:52

