Policiais Militares poderão usar colete fora de serviço

A portaria publicada nesta semana pelo comandante-geral da PM deixa claro que o colete pode ser utilizado fora de serviço desde que de forma não ostensiva. No mesmo ato normativo, José Dilson veda que policiais militares fora do serviço portem armas de fogo em locais de realização de eventos. Além disso, proíbe o porte por policial, em serviço ou de folga, sob o efeito de álcool ou qualquer outro entorpecente.

(Foto:Reprodução)-O Comando-Geral da Polícia Militar do Pará editou a portaria número 085/2019, em atenção à recomendação número 006, expedida pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), autorizando policiais militares a utilizarem colete balístico de propriedade da PM quando estiverem fora de expediente.

