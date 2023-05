Policial militar é preso por assassinato em Parauapebas

(Foto:Correio de Carajás) – Denis da Conceição Matos é cabo da Polícia Militar e teve mandado de prisão temporária cumprido na quarta-feira, 3.

Na última quarta-feira, 3, o policial Denis da Conceição Matos foi preso no município de Parauapebas, no sudeste do Pará, por suspeita de assassinato.

A vítima seria funcionário de uma mineradora multinacional da região, identificado como Cleyton Jorge de Sousa Perote. O crime aconteceu no dia 27 de novembro de 2021.

Cleyton trabalhava em um projeto da multinacional e, por isso, saía de casa ainda de madrugada para pegar a sua condução para a área de mineração. Foi durante esse momento que ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo, morrendo no local. O crime foi realizado no cruzamento da avenida C5 com a rua Q, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas.

De acordo com informações de Correio de Carajás, a investigação foi longa e passou pela apuração de outro crime para que se chegasse ao nome do PM Denis Matos como envolvido.

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que “deu cumprimento a um mandado de prisão temporária contra um homem suspeito de cometer o crime de homicídio”. O preso está à disposição do poder judiciário.

Relembre o caso

No dia 27 de novmebro de 2021, um funcionário de uma mineradora foi assassinado a tiros em Parauapebas. Segundo informações do Portal Pebinha de Açúcar, Cleyton Jorge de Sousa Perote, de 35 anos, estava esperando o ônibus para ir trabalhar quando foi surpreendido por criminosos.

O crime ocorreu por volta das 5h da manhã. À época, havia a hipótese de latrocínio, pois o celular do profissional e também sua carteira com dinheiro e documentos haviam sido levados.

