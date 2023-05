Polícia diz que investiga a localização do suspeito. (Foto:Redes sociais @JL1 – TV Liberal).

Agressão foi registrada por câmera de segurança

Câmeras de um circuito de segurança registraram o momento em que uma mulher foi vítima de agressão física no meio da rua. O crime aconteceu em Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará. É possível ver que, ao final da agressão, o homem sobe na moto e vai embora, deixando a vítima jogada no chão.

De acordo com o registro das imagens, o espancamento aconteceu na madrugada do dia 29 de abril, por volta de 1h40. A vítima teria sido arrastada pelo agressor para fora de um bar e, próximo à calçada, começou a ser espancada. A gravação dura um pouco mais de um minuto e em nenhum momento alguém se aproxima para oferecer ajuda.

Mulher é espancada no meio da rua em Santa Maria das Barreiras, sul do Pará https://t.co/t6EKGyBdd5 pic.twitter.com/aYKn3VOwjM — oliberal.com (@oliberal) May 4, 2023

O homem arrasta a mulher várias vezes e a empurra contra o chão, desferirndo chutes e socos. Em determinado momento da gravação, ele se afasta em direção a uma motocicleta, mas olha para trás e volta. Na cena, é possível perceber que há algum objeto em sua mão direita, semelhante a uma sandália. Ele fala com alguém à entrada do bar depois volta a espancar a mulher, que ficou no chão.

No final do vídeo, um segundo homem sai de dentro do bar e assiste o agressor ir embora na motocicleta. Ele fica parado, com as mãos na cintura, observando a vítima no chão, sem prestar socorro.

A Polícia Civil do Pará (PC) tomou conhecimento do caso e diz que um inquérito policial foi instaurado na delegacia de Santa Maria das Barreiras. “Imagens estão sendo analisadas e diligências são realizadas para localizar o suspeito. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 04/05/2023/15:41:06

