Servidor público é assassinado em garimpo no sul do Pará

O servidor público Robson Batista de Oliveira, conhecido como “Robinho”, foi assassinado na tarde do último domingo (18) | Foto:Reprodução – Redes sociais

O autor do homicídio seria companheiro de trabalho da vítima

Nem mesmo na companhia de um colega de trabalho se está seguro e infelizmente uma situação com esse viés foi registrada em área indígena no Pará.

Um homicídio foi cometido no último domingo (18) na região do garimpo clandestino Maria Bonita, no município de Cumaru do Norte, na região sul paraense.

O servidor público Robson Batista de Oliveira, conhecido como “Robinho”, foi assassinado e segundo testemunhas, a vítima tomou um tiro, disparado por um colega de trabalho, durante uma discussão.

“Robinho” trabalhou durante muitos anos na Prefeitura Municipal de Redenção, como guarda patrimonial. Até o início deste ano, ele integrava a equipe de apoio da Escola Agrícola do referido município.

O trabalho de investigação ficará a cargo da Polícia Civil que deve encontrar sérias dificuldades, devido à região ser de difícil acesso, localizada na terra indígena Kaiapó.

Com informações do portal Debate Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...