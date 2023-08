Policial militar morre atropelado enquanto socorria vítimas de acidente no Pará

Acidentes em Irituia deixaram dois mortos, incluindo policial militar — Foto: Redes sociais/Reprodução

Dois militares foram atingidos por caminhonete enquanto atendiam vítimas de outro acidente que também deixou uma pessoa morta. Motoristas são procurados pela polícia.

Um policial militar morreu após ser atropelado enquanto atendia vítimas de outro acidente que havia ocorrido minutos antes em Irituia, nordeste do Pará. Uma caminhonete em alta velocidade atingiu dois policiais militares que prestavam socorro na PA-253.

Em nota, a Polícia Civil informou “que faz buscas aos suspeitos de provocarem os dois acidentes com mortes”.

As duas colisões ocorreram na noite de sábado (5) na PA-253 e foram confirmados na tarde deste domingo (6) pela polícia.

Uma jovem morreu em um acidente entre uma moto e um carro. Dois policiais militares foram ao local ajudar no socorro aos envolvidos.

Uma caminhonete em alta velocidade atingiu os dois militares quando eles prestavam os atendimentos. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Militar, um dos agentes morreu no local. O outro foi hospitalizado em Belém. “O PM passou por exames e foi liberado na manhã deste domingo (06)”, informou a coorporação.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do policial e informou que o Centro Integrado de Atenção Psicossocial presta todo apoio aos familiares da vítima, que não teve a identidade revelada.

Fonte:G1PA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/08/2023/11:38:15

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...