PF deflagra operação para combater crimes praticados em Terras Indígenas do Pará

A Polícia Federal, com o apoio das Forças Armadas, da Força Nacional de Segurança Pública, IBAMA e FUNAI, deflagrou na segunda-feira (22), as Operações Trincheira Parakanã I e II, para reprimir a prática de crimes nas Terras Indígenas Trincheira Bacajá e Apyterewa, localizada nos municípios de São Félix do Xingu, Altamira, Anapu e Senador José Porfírio.

O desencadeamento das operações conta com o apoio de mais de 300 integrantes de todos os órgãos envolvidos.

A ação tem como uma de suas bases a decisão judicial proferida pelo STF no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 709/2020 e possui como foco o combate ao desmatamento e a retirada de invasores das referidas terras indígenas, bem como a desativação de garimpos, por meio da apreensão de materiais e destruição de maquinários utilizados na prática ilegal, além da repressão de outros crimes ambientais oriundos da extração ilícita de minérios.

Foram cumpridos 07 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Redenção.

Destaca-se que, devido a grande quantidade de pontos onde estão sendo cometidos os crimes, a dificuldade de acesso por via terrestre, bem como pela vastidão das áreas, estão sendo empregadas 03 aeronaves das Forças Armadas.

As Operações Trincheira Parakanã I e II se inserem no contexto de atuações da Polícia Federal para proteção dos povos indígenas mais vulneráveis, a partir da identificação das terras indígenas submetidas a maior atuação de invasores no território nacional. (Com informações da PF)

Por:O Impacto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...