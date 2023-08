Pajé morre de infarto fulminante, dias após jovem parente ter sido baleado no Pará

Pajé Paulo Tembé cuidou da saúde no povo Tembé Tenetehara no sudeste do Pará. — Foto: Especial/Raimundo Paccó

Lideranças dizem que o pajé Paulo Sérgio Tembé Tenetehara era importante liderança na área da saúde indígena e sabia do ocorrido com o parente em Tomé-Açu.

O pajé Paulo Sérgio Tembé Tenetehara da aldeia indígena Teko haw, do território Gurupi, de Paragominas, no sudeste do Pará, teve um infarto fulminante e morreu na madrugada deste domingo (6). A morte gerou comoção entre indígenas paraenses que participam de evento pré-Cúpula da Amazônia, em Belém.

Segundo lideranças indígenas, ele era tio-avô do jovem Tembé de 19 anos baleado em uma comunidade indígena em Tomé-Açu, no nordeste do estado.

O caso foi na sexta-feira (4) e está sendo investigado pela Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup). O jovem recebeu alta do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, para onde ele havia sido levado após levar um tiro nas pernas.

Leia mais>Indígena é baleado em aldeia no Pará

Lideranças paraenses, que participam do evento “Diálogos Amazônicos”, não dizem que a morte do pajé tenha relação com o ataque sofrido pelo jovem indígena, mas disseram que o líder religioso sabia do ocorrido.

Paulo Sérgio Tembé Tenehara é visto como uma referência em saúde indígena. Na pandemia de Covid-19, a aldeia que ele viveu conseguiu manter isolamento e ficar sem casos do novo coronavírus.

O prefeito de Belém publicou uma nota de pesar nas redes sociais. Edmilson Rodrigues (Psol) disse que “um Pajé para um povo indígena é o seu sacerdote” e que “o povo Tembé Tenetehara perdeu um dos seus mais importantes líderes religiosos”.

“Com muito pesar que eu manifesto os meus sentimentos mais profundos pela amizade que tinha com essa importante liderança que foi para o lado de Tupã para proteger a floresta e proteger o seu povo”, afirmou.

A Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa) disse que está acompanhando o caso e que dá apoio aos indígenas Tembé.

