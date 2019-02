Ponte é incendiada na Transamazônica e tráfego é limitado no trecho

De acordo com a informação repassada o Jornal Folha do Progresso, a estrutura da ponde de madeira ficou danificada após o incêndio, somente caminhões sem carga e automóveis passam por ela.

A estrutura de uma ponte de madeira colocava em risco a passagem de caminhões , nesta sexta-feira (12),ela foi incendiada e teve trafego interrompido no km 85 da Transamazônica, no trecho entre km 30/Ruropólis.

Trecho interrompido é no km 85, entre Itaituba/Rurópolis próximo da comunidade do km 30 da rodovia.

You May Also Like