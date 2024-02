Popó nocauteia Kléber Bambam em 36 segundos no Fight Music Show 4; veja vídeo!

(Foto: Mariana Lima/FMS / Esporte News Mundo)- O Fight Music Show, evento de lutas que tem se especializado em colocar celebridades e influenciadores digitais para lutar, teve mais um de seus cards realizados neste sábado em São Paulo, com a luta principal sendo entre o Acelino ‘Popó’ Freitas e Kléber Bambam

O ex-campeão mundial de boxe e o campeão da primeira edição do ‘Big Brother Brasil’ protagonizaram nos últimos meses uma rivalidade intensa, cheia de momentos de tensão, provocações e trocas de farpas nas redes sociais que culminaram na luta deste sábado, a qual Popó mostrou os motivos de ter sido tetracampeão e um dos maiores nomes do país na nobre arte.

E, para isso, foram necessários apenas 36 segundos para o baiano conseguir a vitória sobre Bambam. Assim que o duelo começou, Popó foi para e não aliviou para o desafeto, aplicando dois knockdowns e aproveitando sua larga experiência nos ringues para encurralar o ex-BBB e o colocar contra as cordas e bater até conseguir o nocaute técnico.

Após a luta, o boxeador tratou de falar do peso da promoção feita pelo rival para trazer toda a atenção para a luta deste sábado. Mas também não deixou barato a série de provocações feitas pelo influenciador durante o caminhar para que o combate saísse do papel e virasse realidade.

– Ele (Bambam) foi o responsável por essa casa estar cheia hoje. O que ele provocou… quem tá aqui hoje veio para ver isso, ‘quero ver o Popó derrubar esse cara’. Não só por minha causa, só tava âncora ali para derrubar ele. Ele foi o cara que fez todo o marketing e encheu aqui – disse o baiano.,

– Ele me desrespeitou muito, desmereceu meu boxe, meu esporte. Quando você desmerece alguém do esporte, está desmerecendo o esporte. Me respeita, respeita a minha família. Deu até as costas para mim, de tão frouxo que. Ficou falando que seu soco era um ‘foguete’, mas é o do Elon Musk, deu de é – disparou Popó.

Outras lutas

Além do tão aguardado duelo entre Popó e Bambam, o Fight Music Show 4 teve outros confrontos com celebridades. No co-main event, MC Gui e Nego do Borel fizeram o desafio de cantores que começou disputado, mas um pouco morno. A partir do segundo round, o combate começou a ficar mais acirrado e MC Gui foi para cima, chegando até mesmo a colocar Nego do Borel fora do ringue durante o terceiro round. Neste, Gui passou a dominar a luta e a bater forte no rival, que tentou se segurar nas cordas, mas não evitou o nocaute. Após o duelo, torcedores do MC invadiram o ringue para comemorar e uma confusão começou entre as duas partes, esta rapidamente contida.

Esposa de Popó, Emilene Juarez também subiu ao ringue do evento para enfrentar Fernanda Lacerda, a ‘Mendigata’. Emilene foi dominante durante boa parte da luta e deixou pouco espaço para a antiga integrante do ‘Pânico’ mostrar suas habilidades no boxe. Com isso, Emilene conseguiu a vitória na decisão dos juízes.

Outro duelo decidido pelos jurados envolveu o influencer Luiz Otávio Mesquita e o ator Thomaz Costa, este vencido pelo filho de Otávio Mesquita. E também houve um duelo de boxe em duplas, no qual Rey Physique e Natural para Cavalo derrotaram Pobre Loco e Sheviii2K por nocaute técnico.

No card preliminar, houve uma luta de boxe, envolvendo o ex-UFC Fábio Maldonado, que venceu por nocaute técnico a Léo Leleco. Além disto, outras três lutas de MMA foram realizadas, com Hugo Paiva vencendo Wellington Souza por nocaute e Pedro Oliveira também nocauteando a Max Alves. Na decisão dividida, Martin Farley derrotou Lucas Bomba.

Assista :

Popó nocauteia Kléber Bambam em 36 segundos no Fight Music Show 4.

Leia mais: https://t.co/58TgUQfQcy pic.twitter.com/foAguWiONe — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 25, 2024

Fonte: Terra Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2024/08:44:01

