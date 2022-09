Goleiro Bruno foge com fortuna arrecadada e não paga pensão

Ex-presidiário Bruno não foi encontrado e nenhum dinheiro enviado ao filho | Foto:Reprodução

Após arrecadar o dinheiro online, goleiro Bruno teria sumido sem pagar a pensão do filho com Eliza Samudio assassinada há 12 anos

O goleiro Bruno se envolveu em diversas polêmicas desde que saiu da prisão onde estava, acusado de matar a ex-mulher, Eliza Samudio.

Recentemente, Bruno realizou uma vaquinha online para que pudesse juntar dinheiro e pagar a dívida de R$ 90 mil da pensão do filho que tem com Eliza Samudio.

Mas, ao que tudo indica, o goleiro Bruno desapareceu com o dinheiro que arrecadou. O valor seria de R$ 19 mil.

Segundo a jornalista Gaby Cabrini, do Fofocalizando (SBT), um oficial de Justiça foi à casa de Bruno três vezes no mês de agosto: no dia 23, 27 e 29. Em um desses dias, o goleiro recebeu o pedido de prisão expedido pela 1ª Vara da Família de Cabo Frio (RJ).

Porém, o oficial informou que, depois disso, o endereço se encontra “abandonado”. Não havia nada em casa e muito menos algum carro na garagem.

A jornalista contou ainda que a mãe de Eliza Samudio, Sônia Moura, informou que nenhum dinheiro foi enviado à família até agora para pagar a dívida da pensão. (Com informações do Com informações da Contigo).

