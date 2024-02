Adolescente de Anápolis se apaixona pelo ex da mãe e estaria disposta a matar toda a família

Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Rafaella Soares)

Plano teria sido descoberto durante uma briga entre a jovem e a irmã.

Uma adolescente, de apenas 15 anos, estaria elaborando um plano macabro envolvendo a morte de todos os membros da família para que pudesse assumir e manter uma relação amorosa com o ex-companheiro da mãe, de 35 anos, também envolvido no esquema.

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela própria genitora, de 30 anos, na manhã deste sábado (24) e compareceu no Bairro de Lourdes, região Leste da Anápolis, onde fica a residência da adolescente.

Lá, os militares foram informados pela família de que o ex-companheiro da mulher estaria em um relacionamento com a filha mais velha da mesma, inclusive mantendo relações sexuais com a menor há cerca de um ano.

Nesta última sexta-feira (23), a suspeita e a irmã teriam entrado em vias de fato e, durante a confusão, a mãe ficou sabendo do plano que a filha tramava com o namorado, de assassinar o restante da família.

Aos militares, o suspeito confirmou toda a história, afirmando que não pagaria pelo crime sozinho.

“De onde venho, um homem não perde sozinho, sempre leva alguém junto”, teria dito ele às autoridades.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos até a Central de Flagrantes, onde o caso será investigado.

Fonte: Portal 6 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2024/09:52:49

