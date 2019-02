Prazo para inscrições no Enem termina nesta sexta-feira

Participantes que não receberam isenção na taxa devem realizar o pagamento até 23 de junho. Mais de 3,7 milhões de candidatos já se inscreveram para o exame

As inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) terminam na próxima sexta-feira (18). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), até a manhã desta segunda-feira (14), 3.797.851 já haviam se inscrito para as provas que estão marcadas para os dias 4 e 11 de novembro.

Também nesta sexta-feira termina o prazo para alteração de dados cadastrais, solicitação de mudança no município de provas, de opção de língua estrangeira, atendimento especial e envio de laudo médico, declaração ou parecer.

O que é obrigatório informar na inscrição?

O participante deverá informar o número de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do documento de identidade. Também é obrigatório informar um endereço de e–mail único, além de um número de celular válido.

Quem está isento da taxa precisa se inscrever?

Ter a isenção da taxa de inscrição aprovada não significa que a inscrição foi feita automaticamente. A participação só é confirmada com a mensagem “Inscrição Concluída com Sucesso”, para quem tem direito à isenção. Para os candidatos pagantes, o final da inscrição é acompanhado da frase “Inscrição aguardando o pagamento da GRU”. O pagamento da taxa deve ser feito até 23 de junho.

Como poderei utilizar o meu resultado?

A utilização dos resultados individuais pode dar acesso à Financiamento Estudantil, ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), ao Programa Universidade para Todos (Prouni) e à formação em Instituições Portuguesas. Com informações do Portal Brasil.

