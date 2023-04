Prefeito de município paranaense se casa com adolescente de 16 anos

(Foto:Reprodução) – O prefeito do município de Araucária (PR), Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), se casou com uma adolescente de 16 anos em abril deste ano. O homem tem 65 anos. O caso foi revelado pelo site Plural.jor.

Embora o casal tenha 49 anos de diferença e a garota seja menor de idade, a união não é ilegal de acordo com a lei. Isso porque adolescentes de 16 a 18 anos podem se casar se tiverem autorização dos pais ou responsáveis.

A adolescente K.R.C. teve a união autorizada pelos pais Nivaldo Camargo Junior e Marilene Rode, conforme consta em registro oficial do cartório de 12 de abril.

A mãe da adolescente, inclusive, tinha um cargo comissionado na Prefeitura de Araucária e, no início do mesmo mês, foi promovida a secretária de Cultura. A tia da adolescente, Elizangela Rode, também ocupa cargo comissionado no município.

A adolescente frequenta o Ensino Médio em uma escola cívico-militar de Araucária e participou, no ano passado, do concurso Miss Araucária, na categoria teen – destinada a meninas entre 15 e 17 anos. Acabou eleita como segunda princesa.

Empresário, Hissam declarou à Justiça Eleitoral o patrimônio de R$ 14 milhões, o que inclui, entre outras coisas, um helicóptero registrado em seu nome. Ele se candidatou a prefeito pela primeira vez em 2012 e só ele elegeu em 2016, alcançando a sua reeleição em 2020.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/09:24:51 Com informações do CartaCapital.

