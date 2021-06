Prefeitura de Novo Progresso homologa resultado licitação para contratação de caminhão pipa

Licitação no valor de R$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil reais) aconteceu dia 11 , de forma eletrônica e foi homologado na mesma data.(Imagem ilustrativa internet)

Duas empresas estavam aptas para concorrer – PREGÃO ELETRONICO -para contratar 10 caminhões pipas com capacidade de 15 e/ou 18 mil litros. (Descrição: LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CAMINHÕES PIPA. EIXO TRUCK. TANQUE EM CHAPA DE AÇO DE 1/8 DE ESPESSURA, QUEBRA ONDAS INTERNA, COM BOCA DE ABASTECIMENTO. CAPACIDADE DE 15.000 A 18.000 LITROS)

A Prefeitura de Novo Progresso publicou no Diário Oficial do Município a homologação do resultado final da licitação para contratação em regime imediato de 10 caminhões tanques (Pipa), para molhar as ruas da cidade e do interior do município.Vejam Homologação abaixo

Empresa Vencedora

O resultado definitivo do pregão teve como vencedora a empresa “ZIMERMANN TERRAPLENAGEM EIRELI” , inscrita com o CNPJ com o valor de R$ 1.400, 000 (um milhão e quatrocentos mil reais) , como melhor preço.

QUEM É A EMPRESA VENCEDORA?

Conforme dados da Receita Federal a empresa foi aberta em 11 de junho de 2015, consta com ativa com capital social de R$ 110.000 (cento e dez mil reais), com endereço na rodovia BR 163 km 1006 distrito de Vila Isol no município de Novo Progresso. Consta ainda que a Empresa é Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) e tem como proprietário o Senhor “EDEVALDO CAMARGO ZIMERMANN” .

CNPJ

O prefeito Gelson Didll (MDB) divulgou na imprensa que nesta terça-feira (15) os caminhões estarão nas ruas apagando a poeira, para melhorar a vida do cidadão progressense.

