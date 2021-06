Morre no hospital homem que matou a ex-mulher e se envolveu em acidente em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Depois de matar a ex-mulher Auriane Coelho Teixeira, de 26 anos, Edson Lira Santana fugiu com a moto da vítima e acabou batendo em um micro-ônibus. Com o impacto da batida, uma das pernas do homem foi amputada.

Morreu por volta de 9h o homem que matou a ex-mulher e ao tentar fugir, se envolveu em um acidente de trânsito em Santarém, no oeste do Pará. A morte de Edson Lira Santana foi confirmada por volta de 9h da manhã.

Morte foi confirmada por volta das 9h da manhã de segunda-feira (14). Crime aconteceu no domingo (13) no bairro São Francisco.

