Prestadores de serviço do Hospital Geral de Parauapebas protestam contra salários atrasados

(Foto:Reprodução) – Em Parauapebas, sudeste do Pará, trabalhadores terceirizados que prestam serviços nas unidades de saúde paralisaram as atividades e fizeram um protesto em frente ao Hospital Municipal. Eles cobram o pagamento de salários atrasados, problema que já dura há meses, segundo a categoria.

Agentes de portaria, auxiliares de serviços gerais, cozinheiros e copeiros denunciam que o pagamento do salário do mês de junho ainda não foi depositado na conta dos trabalhadores.

A cozinheira Noel Bandeira presta serviço no Hospital Geral de Parauapebas há quatro anos e conta que, nos últimos meses, as constas estão se acumulando.

Noel diz ainda que trata problemas de saúde, mas com atraso no pagamento precisou interromper o tratamento que realiza com uso de medicação contínua.

A copeira Maria da Paz mora de aluguel e conta que não consegue mais dormir, com medo de ser despejada.

Gildenberg Rodrigues é agente de portaria e com três filhos para sustentar, precisou buscar alternativas para fazer renda extra e conseguir levar comida para casa.

De acordo com a categoria, a gestão municipal não fez o repasse à empresa terceirizada, prejudicando cerca de 400 funcionários.

“A gente já faz as nossas contas confiando no pagamento. E aí você trabalha o mês todo, espera receber e não recebe”, critica Noel Bandeira.

O presidente do sindicato dos trabalhadores disse que a entidade já procurou a gestão e a empresa responsável, mas não obteve resposta.

Os trabalhadores prometem parar as atividades por tempo indeterminado, caso o problema não seja resolvido, tanto no Hospital Geral, quanto nas unidades de saúde.

Respostas

A Secretaria de Saúde de Parauapebas disse em nota que está trabalhando para regularizar o atraso do repasse financeiro para a empresa terceirizada, o que deve ocorrer ainda esta semana.

A LG Serviços não retornou aos questionamentos da reportagem.

Fonte: G1 Pará

