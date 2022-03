PRF apreende cerca de 20 m³ de madeira ilegal em Santa Maria do Pará

(Foto:Reprodução) – Flagrante ocorreu durante fiscalização no km 102 da BR-316.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na terça-feira (22), cerca de 20 m³ de madeira sendo transportados ilegalmente, durante fiscalização no km 102 da BR-316, em Santa Maria do Pará, nordeste do estado.

Durante abordagem a um caminhão, foi realizada aferição do volume da madeira serrada embarcada e análises minuciosas das amostras da carga, a fim de verificar se as essências estavam de acordo com o descrito na guia florestal apresentada pelo condutor. Após tais análises, foram constatadas essências divergentes do que fora declarado. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Entre as espécies embarcadas, foram encontradas madeiras de Copaíba (Copaifera Reticulata), Angelim (Vataireopsis Araroba) e Cedro-Faia (Roupala Brasiliensis), madeira extremamente rara e de alto valor no mercado internacional, comumente utilizada na produção de instrumentos de corda de boa qualidade.

Diante dos fatos, o veículo e a carga foram apreendidos e estão à disposição do órgão ambiental competente, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de transporte ilegal de madeira. O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.

