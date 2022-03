Transferido para penitenciária de Santarém homem preso em Rurópolis por quebra de cautelar

Jardson Rocha quebrou medida de prisão domiciliar e foi transferido para a penitenciária de Santarém — Foto: Polícia Militar/Foto:Divulgação

Jardson Rocha estava em prisão domiciliar em Santarém, mas quebrou a medida viajando para Rurópolis sem autorização da Justiça.

Policiais civis e militares de Rurópolis, no sudoeste do Pará, realizaram no início da manhã de terça-feira (22) a transferência para o Centro de Recuperação Penal Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém, região oeste, de Jardson Rocha, 26 anos, que foi preso quebra de medida cautelar. (As informações são do g1 Santarém e Região — PA).

Jardson Rocha que responde por crime contra o patrimônio tinha sido beneficiado com prisão domiciliar em Santarém, mas viajou para o município de Rurópolis sem autorização da Justiça.

O homem foi abordado por policiais militares na última sexta-feira (18), por volta das 23h30 no terminal rodoviário de Rurópolis. Segundo a polícia, Jardson demonstrou nervosismo, e ainda mentiu dizendo que estava na cidade para visitar um irmão que achava se chamar “Bruno”. Diante da atitude suspeita e por não portar documento que o identificasse, a polícia resolveu encaminhá-lo à delegacia.

Segundo o delegado titular do município de Rurópolis, Ariosnaldo Vital Filho, durante uma consulta aos sistemas integrados da polícia, foi descoberto que Jardson Rocha era de Santarém e havia um mandado de prisão domiciliar expedido por crime contra o patrimônio. Ao ser questionado sobre os motivos do não cumprimento da cautelar, ele disse que possuía Alvará de Soltura, mas não conseguiu comprovar a informação.

Por ser considerado foragido da Justiça do regime de prisão domiciliar em Santarém, a Polícia Civil de Rurópolis comunicou o fato para a Justiça que determinou a imediata transferência de Jardson para a penitenciária de Santarém por quebra das condições impostas por lei.

