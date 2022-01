PRF apreende seis pássaros silvestres em Eldorado dos Carajás

Os pássaros estavam sendo transportados em condições irregulares, sem documentação e sem as devidas autorizações necessárias. (Foto:Divulgação / PRF)

Suspeito afirmou que recebeu as aves de presente de um amigo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na terça-feira (18), durante fiscalização de combate à criminalidade no município de Eldorado dos Carajás, no sul do Estado, seis pássaros silvestres que estavam sendo transportados em caixas de papelão em um veículo de passeio, no km 250 da BR-155.

Durante a abordagem, o condutor afirmou que saiu da cidade de Colinas, no Maranhão, e alegou que transportava os animais para o município de Parauapebas, sudeste paraense, onde disse ter residência. Afirmou também que recebeu as aves de presente de um amigo.

Ao vistoriar o veículo, a equipe encontrou no assoalho duas caixas de papelão contendo seis pássaros silvestres: quatro da espécie Corrupião, um Xexéu e um Aviana. Foram localizadas ainda duas gaiolas no interior do veículo.

Os pássaros estavam sendo transportados em condições irregulares, sem documentação e sem as devidas autorizações necessárias. O transporte de animais vivos ou abatidos deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento das taxas do Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre (SisFauna). Animais silvestres só podem ser adquiridos em criadouros autorizados pelo órgão ambiental competente.

Diante dos fatos, o condutor juntamente com o veículo e os animais, foram encaminhados para a Polícia Civil de Eldorado dos Carajás, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, por crime contra o meio ambiente.

