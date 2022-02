PRF e PF apreendem 22 toneladas de minério transportado ilegalmente em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao responsável da empresa transportadora do minério, bem como apreendidos o minério de Cassiterita, as armas utilizadas na escolta e o caminhão transportador.

Além disso, foi verificado que havia a presença de uma empresa de escolta armada para realizar a segurança do transporte da carga, o que motivou a verificação da documentação necessária para esse tipo de atividade. Após a verificação, também restou comprovada a ausência de documentos necessários para a escolta com uso de armas de fogo.

Após identificar um caminhão que realizava o transporte de minério Cassiterita (recurso que necessita de documentação e licenças ambientais para ser explorado e transportado), as equipes solicitaram os documentos e notas fiscais da carga, que ao serem apresentados, demonstraram diversas inconsistências e indícios de falsificação. (As informações são da PRF).

(Foto:Reprodução) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação conjunta com a Polícia Federal (PF), apreendeu na segunda-feira (21) cerca de 22 (vinte e duas) toneladas de minério sendo transportado ilegalmente, no km 985 da BR-163, em Santarém/PA. A carga está avaliada em mais de 3 (três) milhões de reais.

