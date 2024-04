PRF resgata cadela que era transportada amarrada sobre caminhão na BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará

PRF constatou situação de maus-tratos – Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o resgate de uma cadela no último domingo (7). Por meio de imagens, é possível ver o cãozinho amarrado pelo pescoço e espumando pela boca. Ela estava totalmente presa em cima da carga do caminhão e exposta ao sol forte. A situação de maus-tratos foi registrado na BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará.

A equipe da PRF só ficou ciente da situação, durante uma fiscalização de rotina. Um motorista que também passava pela rodovia foi quem denunciou o caso aos agentes. Para a polícia, o condutor do caminhão informou que havia saído do município de Pacajá, sudoeste, por volta de 5h da manhã e o destino seria Medicilândia.

Um vídeo mostra o cãozinho recebendo água e ração. Ao ser questionado sobre o transporte do animal, o motorista alegou que na cabine do caminhão, não havia espaço para o cachorro e por esse motivo, ele o teria colocado amarrado em cima da carga do veículo. Foram cerca de 216 km, do local onde saiu ao local da apreensão, o animal transportado irregularmente.

Após a constatação do fato, ele foi preso e levado juntamente com o animal para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira. Mas este não foi o único caso registrado no último fim de semana. Em um vídeo gravado por uma pessoa que passava pelo local, mostra um cachorrinho amarrado em via pública no centro de Altamira. O denunciante afirmou que o animal esta há cerca de três dias abandonado no local.

Já um terceiro outro cachorro, também foi encontrado por populares após ser vítima de maus-tratos. Ele foi localizado em uma residência na Rodovia Transamazônica, perímetro urbano da cidade. Repare que ele não tem forças nem para comer. Maus-tratos contra animais é considerado crime com pena prevista de três meses há um ano de detenção, além do pagamento de multa. Os casos podem ser denunciados através do disque-denúncia da polícia, o 181 ou 190.

