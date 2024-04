Polícia Civil realiza capacitação para combater crimes cibernéticos na região oeste do Pará

Treinamento realizado na manhã desta terça-feira no Centro de Governo — Foto: Kamila Andrade/g1

A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (9) no Centro Regional de Governo, em Santarém.

A Polícia Civil promoveu, nesta terça-feira (9) pela manhã, no Centro Regional de Governo, em Santarém, no oeste do Pará, uma capacitação para combater crimes cibernéticos na região. Participaram da ação delegados e investigadores da Polícia Civil da região, tanto presencialmente quanto de forma remota.

Os treinamentos e palestras foram conduzidos pela investigadora Fabiana Perez, pelo delegado titular de Monte Alegre, Welington Kennedy, e pelo diretor da 16ª Seccional de Santarém, delegado Kleidson Castro.

Segundo o delegado Castro, essa iniciativa está alinhada com o Plano Estadual de Segurança Pública, visando aumentar a produtividade e reduzir os índices de criminalidade.

“Existe um plano estadual em que envolve todos os órgãos do sistema de segurança pública do Estado e a Polícia Civil, como integrante desse sistema, traçou planos estratégicos e de enfrentamento à criminalidade. O principal objetivo é o aumento da produtividade e a consequente redução dos índices de criminalidade”, explicou.

O delegado Welington ressaltou o aprimoramento das técnicas de análise, desde a coleta inicial até o andamento das investigações. Ele destacou o papel da polícia em oferecer apoio às vítimas de crimes cibernéticos, enfatizando a importância da elucidação e da resposta à sociedade.

“O papel da polícia no primeiro momento é acolher. A pessoa que ela foi vítima de um crime cibernético chega muito fragilizada, então ela tem que ter esse acolhimento primário para que não ocorra a revitimização e, após esse acolhimento, é tomar um depoimento onde ele consiga dar efetividade, não simplesmente registrar o boletim de ocorrência, porque o registro é importante, mas o mais importante é a elucidação é dar uma resposta para a sociedade”, enfatizou o delegado.

Sobre os ‘Cyber Crimes’

De acordo com a investigadora da PC, Fabiana Perez, na investigação de um crime convencional e de um crime cibernético, existem diferenças significativas de abordagem e ferramentas utilizadas. No caso dos crimes cibernéticos, que ocorrem no ambiente da internet, é necessário empregar métodos distintos de investigação.

“O criminoso, às vezes ele acha que por ele estar atrás de uma tela de computador, ele é alguém que está imune à Polícia, imune à Justiça. Então o que a gente precisa cada vez mais é entender que o crime cibernético hoje é algo real, ele é algo que está vindo com muita vontade mesmo. Então a gente está tendo uma alto de número de crimes cibernéticos. Nós temos muitas vítimas através da internet, e não somente crimes de estelionato, ou situações envolvendo golpe de pix, mas até mesmo estupros virtuais”, explicou a investigadora.

