Principal suspeito de triplo homicídio de ciganos em Santarém é preso pela Polícia Civil, em Belém

O suspeito é policial militar. As investigações também apontam que as vítimas eram ciganas e moravam no imóvel invadido há cerca de um mês.

A Polícia Civil do Pará prendeu na manhã desta quarta-feira (3) em Belém, o principal envolvido no triplo homicídio e na dupla tentativa de homicídio que ocorreu em uma residência no município de Santarém, oeste paraense. A ação ocorreu para dar cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra o investigado que foi identificado como um dos autores dos disparos. O suspeito é o policial militar SD Erlon Max da Rocha Ferreira, lotado na Rotam, em Belém.

“Os agentes da Delegacia de Homicídios de Santarém, agiram de forma rápida e eficaz, e conseguiram chegar aos autores dos disparos através de uma investigação criteriosa que contou também com as imagens de monitoramento da residência. Após a identificação dos autores do crime, a PCPA teve apoio da Corregedoria da instituição a qual um dos investigados pertence, já que ele é um agente público”, informou o delegado-geral Walter Resende.

Segundo o superintendente regional da Polícia Civil do Baixo Amazonas, delegado Jamil Casseb, no carro usado pelos criminosos a Polícia Científica encontrou durante perícia um recibo de uma compra feita com cartão de crédito em um estabelecimento da cidade.

Esse recibo passou por perícias papiloscópicas, o que ajudou na identificação dos suspeitos.

A investigação foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Santarém e contou com apoio de equipes da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do Baixo e Médio Amazonas.

De acordo com o Diretor de Polícia do Interior, delegado Hennison Jacob, os outros suspeitos de participação no crime já foram identificados. “A prisão de hoje é o resultado do investimento e do treinamento policial para uma investigação qualitativa. Poucos dias após o crime o principal suspeito foi preso e todos os envolvidos já foram identificados. Agora é questão de tempo para que eles também sejam localizados e a prisão efetivada”, destacou.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos identificados nas investigações é tio do policial militar preso hoje em Belém.

Entenda o caso

O crime aconteceu na manhã do dia 28 de dezembro de 2022, cinco pessoas entraram em uma residência, onde se identificaram como policiais civis e realizaram vários disparos de arma de fogo, atingindo cinco pessoas.

Devido a gravidade dos ferimentos, duas pessoas morreram ainda no local e uma terceira vítima foi a óbito no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo. Outras duas pessoas estavam internadas em estado grave. As vítimas que vieram a óbito foram identificadas como: Ernizon Neres da Silva, Josafá Neres de Azevedo, 65 anos, e Mateus Souza da Conceição, de 16 anos.

Segundo as investigações, as cinco pessoas baleadas eram ciganas e moravam, há um mês, na casa onde o crime aconteceu. Imagens de câmeras de segurança de residências das redondezas mostram que os criminosos utilizaram um veículo de passeio na cor prata, para dar apoio na fuga. Após as diligências e levantamentos no local, o carro foi localizado em um ramal na região do Eixo Forte e passou por perícia.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/01/2024/10:31:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...