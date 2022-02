Homem é encontrado dentro de freezer de padaria onde tentava fazer furto

Homem estava escondido em um freezer (imagem ilustrativa) — Foto: Divulgação/Prefeitura

Comparsa do suspeito conseguiu fugir do local antes da chegada da polícia.

Um homem foi preso em flagrante após tentar furtar objetos e produtos de uma padaria no bairro Uruará, em Santarém, Oeste do Pará. A polícia e o dono do estabelecimento foram acionados por uma pessoa da vizinhança que ouviu barulhos no local. Com a chegada dos policiais o criminoso se escondeu dentro de um freezer. (A informação é do G1 Santarém)

O suspeito estava dentro do freezer com as mercadorias e pertences que pretendia levar do local. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado.

De acordo com informações repassadas à polícia, ele agia com um comparsa que conseguiu fugir do local.

Na manhã desta terça, o suspeito aguardava encaminhamento para a central de triagem da penitenciaria de Santarém onde ficará à disposição da justiça.

