Privatização do BB é questão política e Bolsonaro já disse que não quer, diz presidente do banco

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, afirmou nesta terça-feira que a privatização do BB é questão política, mas que o presidente Jair Bolsonaro já afirmou que não irá por esse caminho, razão pela qual o tema “é assunto encerrado”.

