Professor de Acará é preso por estupro de adolescentes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O professor atuava como apresentador em um circo no município, onde teria tido acesso às vítimas, conforme denúncias recebidas e apuradas pela equipe policial e que resultaram no mandado de prisão de Roberto Corrêa. O preso está indiciado pelo crime de estupro de menores de 18 anos.

Detido em cumprimento de um mandado de prisão em Acará, o servidor público será trazido na tarde de hoje até Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), no bairro do Marco, em Belém. A prisão dele foi cumprida pela equipe comandada pelo delegado Neyvaldo Silva.

You May Also Like