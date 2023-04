Professora grita com aluno que “atrapalhou” seu vídeo: “menino insuportável”; assista

(Foto:Reprodução/ Vídeo ) – Com a repercussão, a professora reconheceu o erro: “Eu sei que tem hora que a gente sai do trilho e a gente não pode fazer isso”.

Uma professora da rede municipal da cidade de Novo Repartimento, no Sudoeste do Pará, gritou com um dos seus alunos, que tem cerca de quatro anos, pois ele teria “atrapalhado” o vídeo que ela gravava. A situação aconteceu nesta semana, quando a classe fazia uma atividade relacionada a Páscoa.

O vídeo, gravado pela professora, mostram os alunos realizando a atividade até que ela pensa ter finalizado a gravação e passa a gritar com o garoto. “Menino, tu não estás vendo que eu estou fazendo vídeo não? Gente, como é que tem um menino insuportável desse?”, diz a docente. A imagem não deixa claro se houve agressão.

Com a repercussão, a professora reconheceu o erro: “Em momento nenhum, quem conhece meu trabalho sabe, só que tem horas que eu reconheço que eu errei, eu sei que tem hora que a gente sai do trilho e a gente não pode fazer isso”. A Secretaria do Município afastou a docente e abriu um processo administrativo para investigar a situação.

Assista à reportagem no G1PA clique AQUI

Assista ao video:



