Mulher dá chinelada em bebê hospitalizado no Pará

Nesta terça-feira (20) um vídeo que mostra uma mulher batendo em uma criança hospitalizada viralizou nas redes sociais.

Nas imagens a mulher aparece sentada ao lado de um bebê e aparenta estar impaciente. A criança chora. Doente, pede atenção como pode, mas recebe em retorno mãos pesadas e frenéticas sobre suas costas da sua genitora. A mulher coça a cabeça agoniada, enquanto intensifica os tapas na criança.

“Peguei os vídeos da amiga da moça que filmou a ação. Eu estava no quarto ao lado. Vi que ninguém teve a atitude de denunciar e publiquei”, conta uma mulher, que pediu para ter a identidade preservada. “Aquela criança estava em um hospital, debilitada, querendo apenas o colo da mãe, apenas consolo pela fragilidade. E uma ‘mãe’ toma uma atitude dessa? Que humano é esse?”, desabafa.

O caso aconteceu no segundo andar de um dos leitos do Hospital Infantil Santa Terezinha, em Belém. Nos demais registros compartilhados, a mulher aparece com o celular na mão e revira a criança pela cama, que chora pesadamente. Em um último registro, a mulher pega uma sandália e desfere um único tapa no bebê.

A denunciante informou que a mulher saiu com a criança do hospital pela madrugada, por volta de 2h. “Não sei se fugiu ou assinou algum termo”, disse.

Até o momento ninguém procurou a delegacia para fazer a ocorrência. O hospital não informou se foi tomado alguma atitude.

