Pará registra cerca de duas mil ocorrências de acidentes com pipas nas redes elétricas

Dados são de janeiro a maio de 2023.

Uma pesquisa realizada entre janeiro e maio de 2023 sobre os riscos de empinar pipas próximo à rede elétrica e o quantitativo de ocorrências registradas por causa dessa prática perigosa. O resultado mostrou que, no estado, mais de 1.800 acidentes nas fiações foram contabilizados.

Os dados, levantados pela Equatorial Energia, representa uma redução de 15,80% em comparação ao mesmo período de 2022, quando foram registrados 2.139 casos. No entanto, os números ainda preocupam — sendo o principal problema a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Geralmente, as pipas causam o rompimento dos cabos pelas linhas que usam cerol, também conhecida por chilena. Além disso, as pipas ficam enroscadas na rede elétrica e podem provocar desgastes nos fios, e levar a curtos-circuitos em dias úmidos.

Vale lembrar que o uso de cerol, que é a mistura de cola, limalha e vidro moído, é considerado crime pelo Código Penal Brasileiro. Ano passado, o Estado do Pará proibiu o uso, armazenamento, fabricação e venda de linhas com cerol, por meio da lei nº 9.597.

A formulação do cerol pode conter limalha de ferro, substância que provoca curtos-circuitos e choques. Esses tipos de linha também são um risco para ciclistas, motociclistas e a população em geral.

Conscientização

Durante o mês de junho, o “Projeto Pipas”, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, percorre 55 escolas do estado com o objetivo de levar conscientização para crianças e jovens sobre os riscos de empinar pipas perto da fiação elétrica. De forma lúdica e educativa, a ação conta com brincadeiras, apresentação teatral e distribuição de gibis com o foco na temática.

Entre as cidades beneficiadas com o projeto estão Belém, Ananindeua, Marituba, Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Santarém, Moju, Benevides e Marabá.

Dicas segurança para evitar acidentes

Não solte pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;

Linhas metálicas não devem ser usadas no lugar da linha comum. Nunca use cerol ou a linha “chilena”, elas são proibidas por lei e causam acidentes;

Não utilize papel alumínio na confecção da pipa. É perigoso, pois este material em contato com os fios provoca curtos-circuitos;

Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Tentar recuperá-la representa sério risco, assim como tentar remover a pipa com canos ou bambus;

Não solte pipa em tempo nublado, principalmente se tiver com chuva. Ela pode funcionar como para-raios, conduzindo energia;

Não é indicado subir nas lajes das casas para empinar pipa, qualquer distração pode causar uma queda;

Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas e linhas de cerol ou reforçadas podem causar graves acidentes.

