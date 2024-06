Professores de faculdade dos EUA são esfaqueados em parque na China

Vítimas do ataque deitadas no chão do Parque Beishan, em Jilin, na China, na segunda-feira (10/06/2024) (Foto: Reprodução | Via CNN Brasil)

Crime ocorreu nesta segunda-feira (10/06); um suspeito já foi preso.

Quatro professores de uma universidade de Iowa, Estados Unidos, foram atacados com uma faca durante uma visita a um parque público na China, nesta segunda-feira (10/06). As autoridades locais anunciaram, nesta terça (11), a detenção de um suspeito pelo crime. Os americanos estavam no país para lecionar em uma instituição de ensino superior chinesa.

Segundo a polícia de Jilin, um homem de 55 anos caminhava no parque quando esbarrou em um estrangeiro. Em seguida, o suspeito, identificado apenas pelo sobrenome Cui, esfaqueou o americano e outros três acadêmicos que o acompanhavam, além de um chinês que tentou intervir. Os feridos foram levados para um hospital, e nenhum deles estava em estado crítico.O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, afirmou em coletiva de imprensa que a polícia acredita que o ataque foi um “incidente isolado”, embora a investigação ainda esteja em andamento. Ele também declarou que o caso “não interromperá os intercâmbios culturais e interpessoais normais entre os dois países”.

O presidente do Cornell College, Jonathan Brand, confirmou que os professores atacados participavam de um programa em parceria com a Universidade de Beihua, localizada no nordeste da China. Ele ressaltou que nenhum estudante foi enviado ao país.O Departamento de Estado americano informou em comunicado que estava ciente dos relatos do ataque e monitorava a situação. O incidente ocorre enquanto Pequim e Washington buscam expandir os intercâmbios interpessoais para fortalecer as relações em meio a tensões sobre comércio e questões internacionais, como a posição americana sobre Taiwan, o Mar do Sul da China e a guerra na Ucrânia.De acordo com a Associated Press, um legislador de Iowa, Adam Zabner, publicou nas redes sociais que seu irmão, David Zabner, foi ferido no ataque. David é estudante de doutorado na Universidade Tufts e está na China como parte do relacionamento Cornell-Beihua.

“Conversei com David há alguns minutos, ele está se recuperando dos ferimentos e está bem”, escreveu Adam, agradecendo pelo atendimento recebido no hospital.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/14:45:05

