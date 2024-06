MP Eleitoral pede suspensão de mais nove diretórios partidários no Pará por falta de prestação de contas

(Arte: Comunicação MPF)- Se condenados, diretórios podem ficar fora das eleições.

O Ministério Público Eleitoral ajuizou no Tribunal Regional Eleitoral(TRE/PA) mais nove pedidos de suspensão de diretórios partidários no Pará por falta de prestação de contas de anos anteriores. Sem a regularização das prestações de contas, os diretórios condenados não poderão registrar candidatas ou candidatos e ficarão de fora das eleições.

O procurador regional Eleitoral, Alan Mansur, ajuizou duas ações contra o diretório do partido Agir e uma ação contra cada um dos diretórios estaduais dos seguintes partidos: Patriota, PCB, PL, Podemos, Pros, PRTB e PSL. Os pedidos têm como base a Resolução TSE 23.662/202, que definiu o processo de suspensão dos diretórios estaduais, após decisão por não prestação de contas de exercício financeiro ou de campanha eleitoral.

Tal norma do TSE foi editada após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a necessidade desse tipo de ação, por entender que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal não poderia ser aplicada de forma automática, como era anteriormente.

No total, desde 2021, quando a nova regra passou a valer, o MP Eleitoral já ajuizou 26 ações contra diretórios partidários no Pará por não prestação de contas. Nesses processos, quatro diretórios já foram condenados.

Processo Partido Tipo e ano das contas não prestadas, segundo o MP Eleitoral Situação do processo em junho de 2024 0600058-52.2023.6.14.0000 PTB anuais – 2018 Tramitando 0600059-37.2023.6.14.0000 UP anuais – 2019 Justiça aceitou pedido de regularização. Processo encerrado, sem possibilidade de apresentação de recursos 0600060-22.2023.6.14.0000 PCO anuais – 2019 Tramitando 0600061-07.2023.6.14.0000 PCB anuais – 2019 Justiça concordou com a ação do MP Eleitoral e suspendeu o registro do diretório partidário. Processo encerrado, sem possibilidade de apresentação de recursos 0600062-89.2023.6.14.0000 PMN anuais – 2019 Tramitando 0600063-74.2023.6.14.0000 REDE anuais – 2019 Tramitando 0600064-59.2023.6.14.0000 AVANTE anuais – 2016 Tramitando 0600112-18.2023.6.14.0000 PATRIOTA eleitorais – 2022 Tramitando 0600113-03.2023.6.14.0000 PCB eleitorais – 2022 Justiça concordou com a ação do MP Eleitoral e suspendeu o registro do diretório partidário. Processo encerrado, sem possibilidade de apresentação de recursos 0600114-85.2023.6.14.0000 PL eleitorais – 2022 Tramitando 0600121-77.2023.6.14.0000 SOLIDARIEDADE anuais – 2021 Julgado procedente. Processo encerrado, sem possibilidade de apresentação de recursos 0600122-62.2023.6.14.0000 REDE Eleitorais – 2020 Tramitando 0600182-35.2023.6.14.0000 PODEMOS Anuais – 2019 Justiça concordou com a ação do MP Eleitoral e suspendeu o registro do diretório partidário. Processo pendente de julgamento de recurso 0600183-20.2023.6.14.0000 PCO anuais – 2004 Tramitando 0600208-33.2023.6.14.0000 PMB anuais – 2021 Justiça concordou com a ação do MP Eleitoral e suspendeu o registro do diretório partidário. 0600204-93.2023.6.14.0000 PCB anuais – 2021 Tramitando 0600210-03.2023.6.14.0000 PROS eleitorais – 2022 Tramitando 0600103-22.2024.6.14.0000 PL anuais – 2021 Tramitando 0600104-07.2024.6.14.0000 PODEMOS anuais – 2020 Tramitando 0600105-89.2024.6.14.0000 PRTB anuais – 2022 Tramitando 0600109-29.2024.6.14.0000 PATRIOTA anuais – 2021 Tramitando 0600106-74.2024.6.14.0000 AGIR anuais – 2020 Tramitando 0600110-14.2024.6.14.0000 PCB anuais – 2022 Tramitando 0600111-96.2024.6.14.0000 AGIR eleitorais – 2022 Tramitando 0600107-59.2024.6.14.0000 PSL anuais – 2021 Tramitando 0600108-44.2024.6.14.0000 PROS anuais – 2021 Tramitando

Consulta processual

Fonte: PRPA-ASCOM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/14:27:05

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...