Projeto de requalificação da área central de Santarém custará em torno de R$ 1 milhão

Foto:Reprodução/O Impacto

Em mais uma reunião para tratar sobre o projeto de requalificação de praças centrais e da revitalização do Belo Centro, Prefeitura de Santarém, entidades do setor produtivo e Sebrae discutiram pontos relacionados ao projeto e, também, questões relativas aos recursos financeiros. De acordo com o prefeito Nélio Aguiar, o valor investido deve ficar em torno de R$ 1 milhão.

O projeto de requalificação da área do centro comercial de Santarém consiste em resgatar os desenhos originais das Praças Rodrigues dos Santos, Monsenhor José Gregório (Praça da Matriz) e Praça do Pescador; qualificar os ambulantes em espaços estruturados e resgatar e devolver a comunidade três importantes espaços públicos para fomentar a atividade comercial e turística.

“Nessa segunda reunião, nós já tivemos a apresentação do projeto da requalificação do Belo Centro envolvendo as três praças já com piso. Nós pedimos para acrescentar, também, iluminação e drenagem. Tudo vai ficar em torno de R$ 1 milhão e nós iremos contactar algum deputado federal da nossa bancada em Brasília para que a gente consiga ter esse apoio e realizar esse projeto”, destacou o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, lembrando que as intervenções da Prefeitura passarão, também, pelo Belo Centro.

Durante a apresentação do projeto, o vice-diretor de patrimônio da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces), Rodrigo Branco, informou que foram definidas prioridades.

“Essa segunda reunião foi muito importante, porque pela primeira vez tivemos mais ou menos a dimensão dos custos envolvidos e com isso nós começamos a dar prioridade nos investimentos que são possíveis trazer ainda pra esse ano para requalificação da parte central. Nós elegemos aqui nessa reunião que daremos prioridade na requalificação da pavimentação, drenagem e iluminação do Belo Centro e um novo desenho juntamente com a padronização do piso das praças. Ficamos desta forma com um projeto que já vai entregar um espaço público qualificado de uma forma muito mais prática à sociedade e muito mais próximo do tempo que a gente possa alcançar. Em um segundo momento iremos abordar a questão das estruturas para receber os ambulantes, porque na reunião de hoje surgiram outras possibilidades de terrenos que fazem parte do patrimônio da Prefeitura. Desta forma nós iremos prosseguir com o projeto com base nos custos e prioridades, uma delas é retornar o espaço público qualificado à sociedade”, explica Rodrigo Branco.

Da reunião participaram, também, os secretários Ruy Corrêa (Semdec) e Daniel Simões (Seminfra), o presidente da Aces, Roberto Branco, a chefe de Divisão da Semdec e presidente do Conselho da Mulher Empresária, Rosemary Fonseca, e o superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno Júnior.

Fonte: RG 15/O Impacto e Samuel Alvarenga/Agência Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...