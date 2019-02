Idoso é atropelado por moto na faixa de pedestres em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com a informação , o condutor da moto fugiu do local e idoso ficou deitado na rodovia. O idoso foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Municipal, onde está internado.

Segundo testemunhas contaram que o idoso atravessava a via na faixa de pedestres quando um homem em uma moto em alta velocidade o atropelou. Com o impacto, o idoso foi arremessado por cerca de dois metros e a pessoa que estava na moto caiu.

Um idoso [idade não divulgada] foi atropelado por uma moto na noite desta segunda-feira (25), em Novo Progresso. De acordo com as informações, a vítima passava na faixa de pedestres na rodovia BR 163, perímetro urbano, quando foi atropelada. O condutor da moto também foi lançado ao chão, ele nãos se machucou, levantou a moto não prestou socorro a vitima e seguiu rumo ignorado.

