Promotor apura fraude em favorecimento de licitação de quase meio milhão de reais para empresa de contabilidade em Novo Progresso

Há suspeita de que edital da Prefeitura de Novo Progresso foi dirigido para favorecer empresa.

A suspeita que a dispensa de licitação foi manipulada por interesse”.

Contratos de quase meio milhão de reais entre a empresa de assessoria contábil Walter Klaus Rieger e a Prefeitura, Secretaria e Fundos Municipais de Novo Progresso são alvos do Ministério Público. De acordo com a denúncia, os contratos oriundos da dispensa de licitação teriam sido manipulados para que a empresa em questão fosse a vencedora.

Leia Também:Gestão do prefeito Gelson Dill é alvo de investigação do Ministério Publico-Contrato de R$ 480 mil é investigado

DESPACHOS

O promotor de Justiça Pedro Renan Cajado Brasil que instaurou o Inquérito Civil nº 002/2021-MP/2ª PJ-Novo Progresso, com a finalidade apurar possível fraude no processo de contratação da empresa WALTER KLAUS RIEGER, CNPJ 04.947.051/0001-86, pela Prefeitura de Novo Progresso, no âmbito do processo de INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021, sob a gestão do atual prefeito municipal, Gelson Luiz Dill, já oficializou escritórios de contabilidade da região em busca de informação; – “solicitando o préstimo no sentido de que informem se o escritório teria interesse e capacidade técnica para a prestação dos serviços contratados pela Prefeitura de Novo Progresso”. “Em caso positivo e caso haja possibilidade, que apresente orçamento pelo serviço, tal como solicitado pela prefeitura”.

Através do oficio nº. 107/2021 datado do dia 30 de junho de 2021, o 2ºPromotor de Justiça Pedro Renan Cajado Brasil solicitou informações do Prefeito Gelson Dill de Novo Progresso, para que encaminhe a relação dos contadores concursados pertencentes ao quadro de pessoal da municipalidade. Em caso de inexistência, que informe o motivo pelo qual inexiste referido profissional, bem como informe a previsão de concurso para preenchimento do cargo.

O Promotor apura os fatos denunciados, para obter provas e se necessário instruir eventual ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em desfavor a prefeitura de Novo Progresso, de responsabilidade do Prefeito Gelson Diil.”.

Dr. Pedro Renan também requisitou ao Grupo de Apoio Técnico Institucional (Gati), a elaboração de análise técnica a fim de identificar indícios de direcionamento e superfaturamento no Processo de Inexigibilidade nº 001/2021.

