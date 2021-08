2º Desafio Ciclístico Josiel Lopes convida para o 1º Feijobike em Novo Progresso

O 1º Desafio Ciclístico Josiel Lopes, foi um sucesso, e o 2º não vai ser diferente, vai abalar as estruturas de Novo Progresso, esse ano promete!!!

Muitas novidades vem por ai, a começar pela Feijobike de lançamento das inscrições do 2º mais esperado Desafio ciclístico da Cidade. E com o intuito de arrecadar fundos para que o desafio receba a todos com muita surpresa e novidades para todos os participantes!

Com muita musica ao vivo, gente bonita, cervejinha estupidamente gelada e muita animação, claro, tudo que você e sua família precisam para curtir o sábado do dia 11/09 a partir das 11h.

Adquira já a sua feijobike pelo contato (93) 98110-8237 ou nos pontos de vendas Drogaria Catarinense e Auto Elétrica Kihara.

Fique de olho nas informações que são lançadas nas paginas sociais @desafiojosiellopes

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

