Psicóloga é deixada morta pelo próprio filho na porta dos pais dela

(Foto: Reprodução/Redes sociais)- Morte da psicóloga ocorreu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Polícia Civil investiga o caso.

Psicóloga abandonada morta na porta dos pais era ‘psicoamiga’ e deixou legado de bondade

Amigos de Simone Nascimento vivem o misto de tristeza e angústia pela morte da psicóloga, encontrada morta na porta da casa dos pais, em Três Lagoas. Mensagens de homenagem mostram o quanto ela era doce, querida e deixou legado de “psicoamiga”.

“Bondosa, sempre com palavras doce, preenchendo o dia”, essas e tantas outras palavras foram escritas para descrever a mulher incrível que ela era.

“Deixou um legado de mão amiga e que podemos sim ser alguem na vida de alguém, como vc é , foi e sempre sera pra mim, me deu a mão em um momento tao terrivel da minha vida, te conheci num dia mal da minha vida, mas descobri um algo nesse mesmo dia e que foram dias de abraços conversas e uma amizade de paz e harmonia”, escreve a amiga.

“Minha psicóamiga preferida ,inacreditavel receber essa notícia cedo, mas sua missão foi encerrada aqui e seu que papai do ceu precisou de vc ao lado dele”, completou.

Amigos de faculdade também descreveram Simone como pessoa boa.

“Tive o prazer de conhecer a Simone durante a graduação, uma pessoa querida e que com certeza fará falta para todos que estavam à sua volta”, comenta outra colega.

A polícia civil de Três Lagoas e de Andradina, em São Paulo, investigam a morte da psicóloga ocorrida neste domingo (7). Segundo o filho, que a levou até a casa da avó materna em Andradina, ela teria pulado do carro e morrido em consequência dos ferimentos da queda.

A avó tentou ainda reanimar a filha ao ver o corpo de Simone sem vida no carro. Neste momento, o neto tentou fugir do local, mas foi impedido pelo avô, que chamou a polícia.

Ele foi detido pela polícia e está preso preventivamente na delegacia do município paulista. Segundo informações obtidas pelo site Fatos MS, com os familiares da vítima, o rapaz já teria apresentado três versões da morte da mãe, pois ele estaria com ela no momento da queda.

O fato pode ter ocorrido às 16 horas, mas ele só chegou com o corpo às 20 horas na casa da avó. Ele não pediu ajuda ao Samu (Serviço de Atendimento Médico Urgente) ou Corpo de Bombeiros, nem mesmo levado a mãe para tentar atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Três Lagoas ou mesmo em um dos hospitais do município.

A morte da psicóloga repercutiu nas redes sociais dos dois municípios. Ela trabalhava no hospital Cassems, em Três Lagoas, e a família é de Andradina.

Simone completaria 47 anos no próximo dia 11 de abril.

