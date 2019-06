Publicação: 149/2019 – WELLINGTON OLIVEIRA AMORIN

WELLINGTON OLIVEIRA AMORIN , CPF: 714.531.482-72, localizado na rod. Br-163 – Km 1153 ME, Zona Rural de Novo Progresso/PA, torna público que requereu junto a SEMMA/NP a Autorização Ambiental, sob o protocolo n° 831/2019, no dia 14/06/2019, para atividade de MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CASCALHO.

