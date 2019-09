Publicação N° 0232/2019 – M.R. BELÉM DA SILVA

M.R.BELEM DA SILVA, inscrito com o CNPJ nº 32.998.473/0001-16 , CPF n° 897.256.112-68, localizado na Rua Edelberto Oderdenge , Bairro Bela vista no município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ESPECIAL PARA BAR [Musica ao Vivo] , através do Protocolo 998/2019 em 06 de agosto de 2019 para sua atividade .

