Publicação Nº 0107/2023 – S. M. A. DALEFI LOCAÇÕES DE BILHARES LTDA

S. M. A. DALEFI LOCAÇÕES DE BILHARES LTDA com nome fantasia LOCADORA DE BILHARES PROGRESSO , inscrito no CNPJ n° 27.086.007/0001-24, localizado na Rua Cristalina Quadra 435 n° 1288 – Bairro Jardim América, Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA/NP o Licenciamento Ambiental Simplificado L.A.S com Processo de Protocolo N° 1306/2023.

