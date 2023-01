Publicação Nº 012/2023- JOSÉ L. DA SILVA ME – AMSTERDAM JOIAS

JOSÉ L. DA SILVA ME – AMSTERDAM JOIAS , inscrito no CNPJ nº 11.938.470/0001-17, localizado na Av. Orival Prazeres, nº 637, Bairro Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SEMMA/NP a Renovação da Licença de Operação – L.O, com Processo de protocolo 923/2022.

