Publicação Nº 013/2020 – M.R BELÉM DA SILVA – ME – LANCHONETE E CONVENIÊNCIA STOP BEER

M.R BELÉM DA SILVA – ME – LANCHONETE E CONVENIÊNCIA STOP BEER, CNPJ:32.998.473/0001-16 , localizada na Rua Edelberto Oderdenge,s/n – Bairro:Bela Vista , no município de Novo Progresso/PA, torna público que recebeu da SEMMA/NP , no dia 07 de Outubro de 2019, a “AUTORIZAÇÃO DE FUCIONAMENTO – A.F.E, nº 005/2019 sob o Processo Nº998/2019, para tipologia, Lanchonetes,casas de chá , de sucos e similares.Bares e outros estabelecimentos e especializados em servir bebidas, com entretenimentos

Publicado por dia 22 de Janeiro de 2020

