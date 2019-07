Publicação Nº 0195/2019 – HERMES ANVERSA FACCIN

HERMES ANVERSA FACCIN, inscrito com o CPF Nº 298.025.129-15 ,torna público que RECEBEU da SEMMAS-PA a LAR (LICENÇA ATIVIDADE RURAL) nº 13167/2019 com validade para 18/12/2021 , através do protocolo nº 2015/000014477 e AUTEF ]AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL] nº 273293/2019, com validade 11/06/2021, referente ao PMFS- HERMES ANVERSA FACCIN-SITIO ESPERANÇA, localizado na rodovia BR-163,KM 1022 MD, Gleba Curua, lote 94,no município de Novo Progresso -Estado do Pará.

